Le plus de Matin Première - Nicolas VAN NUFFEL, responsable du département Plaidoyer au CNCD-11...

La note coquelicot du PS et d’ECOLO est recalée par les autres partis.

Que pense la société civile des intentions et propositions du duo PS-ECOLO ?

La société civile qui a été reçue par les deux partis s’est-elle faite instrumentalisée ?

Les marches pour le climat ont-elles servi à quelque chose ? Certains jeunes semblent en douter.



Pour évoquer ces thèmes, Nicolas VAN NUFFEL, responsable du département Plaidoyer au CNCD-11 11 11 intervient.

Nicolas VAN NUFEL a été reçu deux fois par le PS et ECOLO.