Le plus de Matin Première - Qui va prendre les rênes des postes clés de l’Union européennes ?...

Mehdi Khelfat reçoit Marianne Dony, professeur de droit de l'Union européenne et spécialiste en droit économique à l'ULB. Les nouveaux chefs de l’Union, du Conseil, de la diplomatie et de la banque européenne pourraient être connu ce dimanche soir, si Paris et Berlin arrivent accorder leurs violons. Le poste de président du parlement européen sera, lui, annoncé lors de la séance plénière ce mercredi 3 juillet.