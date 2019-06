Le plus de Matin Première - Fusion-acquistion, opération à très haut risque? - 18/06/2019

Le groupe Bayer a confirmé ce lundi que quelque 600 personnes en France et en Allemagne ont été fichés par la firme Monsanto en 2016, soit avant le rachat par Bayer du géant américain des pesticides et des OGM.



Cette acquisition de Monsanto par Bayer pose désormais question. Est-ce que Bayer avait connaissance des casseroles que traînait Monsanto ? Ont-ils pris un risque « calculé » en les rachetant ? Comment peuvent-ils désormais se sortir de cette mauvaise passe ?



Interview de Pierre Walckiers, consultant en fusion et acquisition avec une expérience de 30 années dans le secteur.