Le personnel des hôpitaux bruxellois du réseau Iris sont en grève depuis ce dimanche soir. En cause, une fatigue physique et morale due à une charge de travail croissante et à un manque de personnel. Les syndicats réclament une revalorisation des barèmes et de meilleurs conditions de travail.



Ecoutez Caroline Van Laeken, infirmière en soins intensifs au CHU Brugmann, premier hôpital à avoir débrayé.