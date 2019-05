Près de 120 millions d’électeurs, sur les 900 au total que compte la démocratie la plus peuplée du monde, ont été appelés hier pour la dernière phase du plus grand scrutin de l’Histoire. En raison des dimensions géographiques et démographiques de l’Inde, géant d’Asie du Sud, les régions votent à tour de rôle depuis le 11 avril. Alors quels sont les résultats ?