En Espagne, le Parti socialiste du président sortant Pedro Sanchez est arrivé en tête des élections législatives. Sans majorité suffisante pour former un gouvernement, il devra néanmoins s’allier à la gauche radicale de Podemos et aux nationalistes basques et catalans.



Analyse avec Alvaro Oleart, chercheur au CEVIPOL, Centre d'étude de la vie politique à l'ULB.