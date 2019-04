Le SETT - School education transformation technology - est le premier salon a se consacrer entièrement au secteur numérique éducatif. Il se tient à Namur jeudi et vendredi.



Interview d'Hervé Hasquin, organisateur du salon SETT et Julie Henry, chercheuse à la faculté d’informatique et à l’Institut de Recherches en Didactiques et Education de l’UNamur.