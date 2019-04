Le plus de Matin Première - Proposition de loi sur la copie privée - 23/04/2019

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Frédéric YOUNG, délégué général de la Scam ( Société civile des auteurs multimédia ). Ce mardi 24 avril, le Parlement belge votera une proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code de droit économique en matière de copie privée. Il s'agit d'un combat très important pour les auteurs et autrices de littérature, de BD, d'oeuvres pour la jeunesse, manuels scolaires et les journalistes puisque la modification de la loi pourrait remédier à une injustice. En 2016, les auteurs et autrices ont été privés de 30 à 50% de leurs revenus de rep