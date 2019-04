Le plus de Matin Première - Journée mondiale de la maladie de Parkinson - 11/04/2019

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Gianni FRANCO, neurologue, président du Comité scientifique de l’Association Parkinson, à l’occasion ce jeudi de la journée mondiale de la maladie de parkinson. 2 000 à 3 000 nouveaux cas de parkinson par an sont diagnostiqués en Belgique. Il y aurait entre 30 000 et 50 000 personnes touchées par cette maladie. La maladie touche surtout les hommes. Comment la détecte-t-on ? Peut-on la soigner ?