Le plus de Matin Première - L’Europe est-elle prête pour un no deal ? - 10/04/2019

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Eric MAURICE, responsable du bureau de Bruxelles de la fondation Robert SCHUMAN. L’accord du Vendredi Saint sur la paix en Irlande a 21 ans ce mercredi. En cas de no deal, l’accord de paix est-il compromis ? Le retour d’une frontière physique entre les deux Irlande est-il possible ? Comment réagissent les Européens sur le cas irlandais ? L’Europe est-elle prête pour un no deal ?

Article lié Et si les Britanniques votaient aux Européennes contre le Brexit?