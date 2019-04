Le plus de Matin Première - Les enjeux des élections législatives en Israël - 09/04/2019

LE PLUS DE MATIN PREMIERE Mehdi KHELFAT s’entretient par téléphone avec Charles ENDERLIN, journaliste à Jérusalem et reçoit Pascal FENAUX, journaliste, rédacteur à La Revue Nouvelle. Il couvre Israël et la Palestine pour le Courrier international. Les enjeux des élections législatives en Israël. 6 millions d’Israéliens sont appelés à se rendre aux urnes ce mardi pour élire les 120 députés de la Knesset. Les deux favoris sont Benyamin NETANYAHU (Likoud), 69 ans, au pouvoir depuis 13 ans et le général Benny GANTZ, (du parti résilience d’Israël allié à deux partis centristes), 59 ans, ancien c