Le plus de Matin Première - Génocide rwandais : 25 ans après - 08/04/2019

LE PLUS DE MATIN PREMIERE Mehdi KHELFAT reçoit Félicité LYAMUKURU, rescapé du génocide rwandais, présidente d’IBUKA Mémoire et Justice-Belgique, une association sans but lucratif fondée en août 1994, regroupant les survivants du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, les proches des victimes ainsi que toutes les personnes soucieuses de la mémoire des victimes et du sort des rescapés de ce génocide. Que retenir des commémorations du génocide rwandais et comment reçoit-elle les récentes déclarations politiques en rapport avec ce génocide ?