Le plus de Matin Première - Wikithon pour plus de diversité sur Wikipédia - 29/01/2019

Seulement 18% des biographies de Wikipédia sont consacrées aux femmes. Pour remédier, un peu, à ce problème et faire prendre conscience du manque de reconnaissance sociale et professionnelle accordées aux femmes, une centaine de personnes vont, grâce à ce Wikithon, créer et mettre en ligne des nouveaux profils de femmes.



Interview de Manon Brulard, coorganisatrice du Wikithon Hack the gender gap, qui aura lieu ce mardi près de la Gare centrale à Bruxelles.

