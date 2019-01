Le plus de Matin Première - Brexit, quels scénarios possibles ? - 15/01/2019

A quelques heures du vote sur l’accord de Brexit, quels sont les scénarios possibles ? Depuis l’annonce du Brexit, qu’est-ce que le Royaume-Uni a perdu ? Un nouveau référendum est-il envisageable ? Un No Brexit est-il encore possible ?



Interview de Catherine Smadja Froguel, résidente depuis 17 ans au Royaume-Uni. Elle est présidente de l’Association Démocratique des Français du monde pour le Royaume-Uni et a travaillé pour la BBC.