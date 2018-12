LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La RTBF, la VRT, De Standaard et La Libre sortent leur baromètre politique. Réalisé par KANTAR/TNS, quels sont les enseignements à retenir de ce sondage ? Mehdi KHELFAT s’entretient avec le politologue Pierre VERJANS ( duplex Liège ) et avec Dave SINARDET (par Skype), politologue à l’université flamande VUB.