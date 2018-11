Le liégeois a atteint l'arrivée de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il a franchi la ligne après 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation.

Il a bouclé la course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo avec un peu plus de 5 jours de retard sur le premier dans sa catégorie.



