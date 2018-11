Le plus de Matin Première - Le procès des hébergeurs de migrants - 08/11/2018

LE PLUS DE MAP. Mehdi KHELFAT reçoit Thomas PREDOUS, coordinateur du collectif Solidarity is not a crime, des citoyens et des associations qui dénoncent le procès de la solidarité, le procès de personnes qui viennent en aide aux migrants. Douze personnes sont jugées depuis ce mercredi à Bruxelles pour trafic d’êtres humains et de participation à une organisation criminelle. Le collectif estime inacceptable de criminaliser les migrants et les tentatives d’aide envers ces réfugiés. Ce procès est-il une conjuration judiciaire ou une dérive de l’aide aux migrants ?