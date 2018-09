Le plus de Matin Première - Navire humanitaire cherche pavillon - 25/09/2018

Le Panama a retiré ce dimanche l’enregistrement du navire humanitaire Aquarius. Aquarius 2 est le dernier bateau qui opère en mer Méditerranée pour porter secours aux migrants qui tentent la traversée. L’Aquarius est actuellement en route pour Marseille à la recherche d’un nouveau pavillon.



Ecoutez la réaction d’Aloys Vimard, coordinateur de MSF sur l’Aquarius et Sotieta Ngo, directrice du CIRE, Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers.