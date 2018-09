Le plus de Matin Première - La diversité dans le monde de l'entrepreneuriat - 20/09/2018

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Le Ministre des Indépendants et des PME, Denis DUCARME, lance un appel à projets en vue de soutenir l’entrepreneuriat de la diversité. Cette approche est inspirée de récentes recommandations européennes qui mettent en évidence l’efficacité de pratiques de coopération entre les acteurs spécialisés dans le conseil et le soutien aux entrepreneurs d’origine étrangère et les acteurs classiques du monde de l’entrepreneuriat. Mehdi KHELFAT reçoit Hinde BOULBAYEM, présidente de la start-up SUMY (spécialisée dans le transport écologique)

