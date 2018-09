Le plus de Matin Première - Une Belge arrêtée au Nicaragua - 12/09/2018

De nationalité belgo-nicaraguayenne, Amaya est étudiante en médecine et dirige un mouvement d’étudiants opposés à la politique dictatoriale menée par Daniel Ortega. Elle a été arrêté lundi soir par les forces paramilitaires pour "terrorisme, séquestration, incendie et autres délits". Les manifestations contre Daniel Ortega durent depuis le 18 avril et sont de plus en plus fortes. D’après les organisations de défense des droits de l’Homme, la répression a déjà fait plus de 320 morts.