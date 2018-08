Le plus de Matin Première - L'Australie s'attaque aux fumeurs de cigarettes - 21/08/2018

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Régine COLOT, tabacologue à Tabacstop-FARES. En Australie, le paquet de 30 cigarettes coutera 25 euros dès le 1er septembre. Le gouvernement australien a déjà annoncé une augmentation de 12,5 % chaque 1er septembre jusqu’en 2020. Dans ce pays, les interdictions de fumer dans les lieux publics et certains lieux privés sont les plus strictes au monde. Pour faire baisser le nombre de fumeurs, devrait-on, chez nous aussi, fortement augmenter le prix du paquet de cigarettes ?