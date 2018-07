Le plus de Matin Première - Le coup de gueule des pompiers - 31/07/2018

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Marc GILBERT, chef des pompiers de la zoneVal de Sambre, en province de Namur. Les interventions des pompiers se multiplient ces dernières semaines. En raison des conditions météorologiques particulières - canicule et orages – les appels aux services de secours sont plus nombreux que de coutume. Les équipes de terrain sont débordées et travaillent plus que ce qui est légalement autorisé. Le manque de personnel dans sa zone mais aussi dans les 13 autres zones en Wallonie est très préoccupant et empêche le fonctionnement normal des service