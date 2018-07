Le plus de Matin Première - L'industrie alimentaire wallone tire la sonnette d'alarme - 30/07/2018

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s’entretient avec Guy Paternoster, Président de Fevia Wallonie, la Fédération de l’industrie alimentaire wallonne. Le poids de l’industrie alimentaire wallonne dans l’emploi et les investissements industriels ne cesse d’augmenter depuis quelques années. La Fevia pointe du doigt les risques qui planent pour l’avenir. «Il est crucial d'attirer plus de jeunes travailleurs qualifiés. Par ailleurs, l’accumulation de taxes et de cotisations hypothèque la croissance du secteur.