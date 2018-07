Le plus de Matin Première - Que pense la FEB du Jobs Deal ? - 26/07/2018

Le développement de l'actualité. LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Le gouvernement MICHEL vient de boucler son accord de l’été. Un des gros volets de cet accord est la réforme du travail mais aussi une réforme des allocations de chômage. On notera une prime octroyée aux demandeurs d’emploi qui suivent une formation conduisant à l’exercice d’un métier en pénurie, une dégressivité accélérée des allocations de chômage, le droit à un reclassement professionnel pour le travailleur licencié pour raisons médicales, etc Que pense la Fédération des entreprises de Belgique de cet accord ? Pierre-Yves MEUGEN