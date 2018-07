Le plus de Matin Première - Grève chez Ryanair - 25/07/2018

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Jean-Jacques CLOQUET, patron de l’aéroport de Charleroi ( Duplex Charleroi ). Les hôtesses et stewards de Ryanair seront en grève mercredi et jeudi en Belgique. 50 à 70 % des vols seront annulés. 4 vols devraient décoller de Zaventem et 20 depuis Charleroi mais la compagnie irlandaise à bas coût compte faire venir du personnel de Pologne et d’Allemagne pour assurer quelques vols. La grève touchera également l’Espagne, le Portugal et l’Italie. La principale revendication motivant la grève est le respect du droit du travail. Ryanair souhait