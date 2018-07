Le plus de Matin Première - Quel bilan pour le festival d'Avignon ? - 24/07/2018

LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s’entretient par téléphone avec Alain COFINO GOMEZ, directeur du théâtre des Doms à Avignon. Le festival se termine ce mardi. Quel bilan peut-on tirer de cette 72ième édition ? Une quarantaine de spectacles made in Belgium ont été présentés au festival Off. Les productions Belges francophones auront-elles la chance de partir en tournée en France, en Belgique, en Suisse ou plus loin encore ?