Le plus de Matin Première - Le retour des hommes forts au pouvoir - 20/07/2018

Le développement de l'actualité. LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE s’entretient avec Pierre HASKI, journaliste au Nouvel Obs, cofondateur de Rue89 et Président de Reporters Sans Frontières. Dans son discours à Johannesburg, Barack OBAMA s’en est pris aux hommes politiques autoritaires qui ont recours à la politique de la peur et ne font que mentir. L’année dernière, l’enquête RTBF-Le Soir Noir, Jaune, Blues révélait que 70% des Belges souhaitent un pouvoir fort pour remettre de l’ordre… Alors, les POUTINE, ORBAN, CONTE, LE PEN…vont-ils se multiplier ? Qu’est-ce qui attirent les gens c