Le plus de Matin Première - Hugues Falys, vice-président de la FUGEA - 13/07/2018

Pascal CLAUDE reçoit Hugues FALYS, vice-président de la FUGEA, Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs, agriculteur et enseignant en agronomie à la Haute Ecole de Namur-Ciney. La sécheresse touche une partie de la Wallonie et inquiète les agriculteurs. La FWA, Fédération wallonne de l'Agriculture, propose la mise en place d’une assurance multirisques climatique à côté du Fonds des calamités, système jugé trop lent. Est-ce une bonne idée ? Quelles sont actuellement les conséquences de la sécheresse ? Dans de telle situation, qu’attendent les agriculteurs de nos politiques