Le plus de Matin Première - Mobilisation en faveur d'Oleg SENTSOV - 12/07/2018

Des cinéastes, écrivains, et intellectuels ont appelé lundi dans une tribune à la mobilisation en faveur d'Oleg SENTSOV, en grève de la faim depuis le 14 mai. Emprisonné en Sibérie depuis 2015, le cinéaste ukrainien est accusé par Moscou d’avoir voulu faire exploser la statue de Lénine à Simferopol, en Crimée. En réalité, c’est pour son combat contre l’annexion de la Crimée par la Russie qu’il s’est fait arrêter et torturer quelques semaines avant d’être condamné lors d’un procès expéditif. Pascal CLAUDE s’entretient avec le philosophe, journaliste et écrivain Michel ELTCHANINOFF, cofondateur fin 2016 de l'association Les Nouveaux dissidents qui aide les militants menacés dans leur pays et Philippe CLAUDEL, écrivain, cinéaste et dramaturge.

