Un mini festival au sein du Klara festival démarre ce soir a Bruxelles. 6 concerts donnés en 3 jours à Flagey et à l'Abbaye de La Cambre feront entendre 75 psaumes composés chacun par un compositeur différent. Les concerts explorent l'essence de la vie, parlent de la condition humaine, de l'homme et de sa relation à Dieu, à la vie et à ses semblables. Interview de Gille Ledure, le délégué général de Flagey.