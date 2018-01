Des journalistes et des ONG ont dénoncé dans une tribune les poursuites systématiques dont ils font l’objet quand ils s’intéressent aux activités du groupe Bolloré. Un procès s’ouvre jeudi 25 janvier à Paris et oppose des journalistes et ONG à la Socfin, une holding luxembourgeoise propriétaire de plantations en Afrique et en Asie dont le groupe Bolloré détient près de 40%.