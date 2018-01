Le plus de Matin Première - Alexis DESWAEF - 22/01/2018

Entre 2000 et 2500 personnes, selon les organisateurs, ont réalisé une chaîne humaine depuis la gare du Nord en réaction aux possibles arrestations des migrants au Parc Maximilien et à la gare du Nord. Déclencheur, une supposée opération de la police fédérale prévue au Parc Maximilien et dans la zone de la gare du Nord, là, où se trouvent la majorité des migrants. Alexis DESWAEF, président de ligue des droits de l’Homme est notre invité pour en parler.