Le mug - Invité 1 : Webséries partout et à la RTBF aussi ! sur Auvio

Décryptage de place des webséries dans les médias et surtout à la RTBF. Ce qui était un pari surprenant il y a dix ans est devenu un véritable phénomène avec une communauté bien présente. La « story » se poursuit, avec de plus en plus de nouvelles webséries. En 2009, la RTBF faisait le pari de se lancer dans la création digitale. C’est-à-dire produire et diffuser des contenus uniquement pensés pour le web. Une envie qui naît de l’observation d’un public toujours plus connecté. Le service public décide donc de répondre à ces nouveaux usages en proposant de nouvelles narrations pour le web, le