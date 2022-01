Le Peterbos, un paradis artificiel : Episode 02: Jusque dans les cages d'escalier du Peterbos sur Auvio

En novembre et décembre dernier, deux grandes opérations de police ont bousculé le quartier du Peterbos. De l’argent, d’impressionnantes quantités de drogue ont été saisies. 17 personnes sont depuis en détention préventive, en attente d’être jugées. Un trafic semble s’être organisé depuis 2 à 3 ans dans les cages d’escalier des bâtiments. Il répondrait à une structure hiérarchique. Avec ses guetteurs, ses vendeurs, ses fournisseurs et ses responsables… Depuis ces perquisitions, la police occupe les lieux. Episode 02: sur les traces du trafic de drogue et du comment la police veut reprendre le quartier. Réalisation Tom Denis avec Jeremy Van Belleghem