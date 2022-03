Le parti pris : Le Covid et son influence sur Poutine & Eglise Orthodoxe sur Auvio

Le débat : (1) Le Covid a-t-il accentué la radicalisation et les volontés bellicistes de Poutine ? A-t-il accentué les positions pro et anti russes en Europe ? (2) La guerre en Ukraine va-t-elle faire exploser l’église orthodoxe ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.