Le parti pris : Crise russo-ukirainienne & Exécutif des Musulmans sur Auvio

Le débat : (1) Crise russo-ukrainienne : une guerre en Europe ? Avec quel impact sur nous ? (2) Le ministre de la Justice veut retirer la reconnaissance à l’exécutif des musulmans de Belgique : plus sévère qu’envers les autres religions ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.