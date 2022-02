Le parti pris : Parlement européen & Le français menacé ? sur Auvio

Le débat : (1) Fillon, Schroder, mais aussi Yves Leterme épinglés dans un rapport du Parlement européen: la Chine et la Russie utilisent-elles d'anciens dirigeants pour faire de l'ingérence dans la politique européenne ? (2) L'Académie française tire la sonnette d'alarme : le franglais continue sa progression. Le français menacé ? La nouvelle génération ne respecte plus la langue de Molière ? ou "ok boomers" ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.