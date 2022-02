Le débat : (1) Paul Magnette veut-il vraiment une Belgique sans e-commerce ? Pourquoi une telle sortie du président du PS ? Et pourquoi maintenant ? (2) Ils veulent le passage à l’orange et la fin du CST : le retour du marchandage politique en Codeco ce vendredi, malgré le baromètre ? Les débatteurs : Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir et Peter DE LOBEL, journaliste politique De Standaard.