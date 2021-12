Le parti pris : Vaccination des enfants & Agression d'un journaliste RTBF sur Auvio

Le débat : (1) Feu vert pour la vaccination des enfants : pourquoi cette question est-elle si délicate ? (2) Un journaliste de la RTBF agressé à la manifestation pour les libertés : la liberté d’informer en danger ? Les débatteurs : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique et François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB