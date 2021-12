Le débat : (1) L’Allemagne légalise le cannabis : un game changer pour l’Europe ? Faut-il le légaliser en Belgique ? (2) Pourquoi la gauche se plante-t-elle dans la campagne présidentielle en France ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.