Le débat : (1) 5 mille soignants dans les rues pour dire non à l’obligation vaccinale : comment la Vivaldi va-t-elle sortir de ce nœud ? Vers une obligation vaccinale pour tous ? (2) Un Codeco à cause de K3 et Samson en Gert : comment Bart de Wever a fait pression pour une histoire de gros sous. Les débatteurs : Ivan De VADDER, journaliste politique à la VRT et Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir.