Le débat : La cop26 est-elle un échec comme l’affirme Greta Thunberg ? Est-il possible de sauver le climat en démocratie ? Le congé du 11 novembre a-t-il encore du sens, plus de cent ans après l’armistice ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.