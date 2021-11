Le débat : (1) A quelles conditions est-ce que la COP26 sera une réussite ? (2) Croissance verte ou décroissance, quel chemin emprunter pour prendre soin des vivants et de la Terre ? Les débatteurs : Daniel TANURO, ingénieur agronome et environnementaliste. Il collabore au Monde diplomatique et a fondé l'ONG belge « Climat et justice sociale » et Jean-Luc MAURANGE, CEO Groupe John Cockerill.