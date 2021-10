Le débat : (1) Le patron du comité R sur la sellette : a-t-il raison de dire que l’extrême droite gangrène l’armée et l’état ? (2) Procès deliveroo : les livreurs de repas, nouveaux esclaves modernes ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.