Débat avec 2 chroniqueurs : une 4e vague malgré le vaccin : ne sera-t-on jamais débarrassés du Covid ? Elisabeth a 20 ans : la monarchie, has been ou moderne ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.