(1) Total a sciemment pollué depuis les années 70 : face à l’inaction des états, faut-il se tourner vers les tribunaux ? Poursuivre en justice les écocides ? (2) Il fête ses 175 ans ce week-end : quel avenir pour le libéralisme ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.