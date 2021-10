Les débats : un homme devant le jury populaire pour des propos haineux sur Facebook : faut-il maintenir les assises pour ce genre de délit ? Sophie Wilmes en Irlande : les britanniques piégés par leur Brexit ? Les débatteurs sont François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.