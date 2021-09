Le parti pris : Le procès des attentats de Paris et les polémiques incessantes chez Ecolo sur Auvio

(1) Procès des attentats de Paris : que penser des déclarations d’Abdeslam ? Ce procès peut-il inciter à de nouveaux attentats ? (2) Ecolo et les polémiques incessantes : le parti vert perd-il son âme ? Le PS est-il en train de lui voler son âme climatique ?



Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique