Le parti pris : Commission d'enquête inondations & Armée US en Afghanistan sur Auvio

Le débat : (1) Une commission d'enquête au Parlement wallon sur les inondations : que peut-on en attendre ? (2) Les Américains ont quitté l'Afghanistan, quelles conclusions en tirer? Sur la politique étrangère américaine ? et sur une éventuelle défense européenne ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.