Le parti pris : UEFA & Plan de relance sur Auvio

Le débat : (1) L’arc-en-ciel partout sauf sur le stade de Munich : l’UEFA s’est-elle totalement plantée ? Discriminations homophobes en Hongrie : que peut faire l’UE ? (2) Le plan de relance belge approuvé par la commission : pourra-t-il doper l’économie belge ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB (PLATEAU 00 33 6 50 51 69 99) et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.